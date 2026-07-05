پخش زنده
امروز: -
شرکت بهرهبرداری مترو تهران اعلام کرد از بامداد امروز تا اطلاع ثانوی، در ایستگاه شهید بهشتی فقط تخلیه مسافر انجام می شود و در این ایستگاه مسافر پذیرش نمی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت بهرهبرداری مترو تهران با توجه به استقبال گسترده شهروندان از مراسم وداع و بهمنظور تأمین ایمنی مسافران و تسریع در تخلیه جمعیت، از بامداد امروز تا اطلاع ثانوی، در ایستگاه شهید بهشتی صرفاً تخلیه مسافر انجام شده و از پذیرش مسافر در این ایستگاه معذوریم.
از مسافران گرامی درخواست میشود برای سوار شدن به قطار، از ایستگاههای هفتتیر، مفتح و مصلی در خط یک و همچنین ایستگاههای میرزای شیرازی، سهروردی و شهید قدوسی استفاده کنند.