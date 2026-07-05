بورسی براتینا وزیر اطلاعات و ارتباطات و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور صربستان که برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ فرستاده ویژه رئیس جمهور صربستان، با ابلاغ مراتب همدری و همبستگی صربستان با جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را تسلیت گفت.

وی با تجلیل از ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر قلدرمآبی و جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: دولت و مردم صربستان برای رهبر شهید و مردم شجاع ایران احترام ویژه‌ای قائل هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از ابراز همدردی و همبستگی دولت و مردم صربستان با ملت ایران، بر اهمیت اتخاذ موضع قاطع همه کشور‌های مستقل در محکومیت قانون‌شکنی و یاغی‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

طرفین در این دیدار همچنین ضمن مرور بررسی روابط دوجانبه تهران-بلگراد، بر اهتمام مشترک رهبران دو کشور برای تقویت روابط در همه حوزه‌های مورد علاقه تاکید کردند.