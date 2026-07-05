نخستین دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶، با برتری مغرب مقابل کانادا به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال کانادا و مغرب در آغاز مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۲۰:۳۰ امشب (شنبه) در ورزشگاه «ان‌آر‌جی» هیوستون در کشور آمریکا به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۳ بر صفر مغرب به پایان رسید. عزالدین اوناحی در دقایق ۵۰ و ۸۲ و سفیان رحیمی در دقیقه ۸+۹۰ برای مغرب موفق به گلزنی شد.

کانادای میزبان که برای دومین بازی متوالی مجبور به برگزاری مسابقه خارج از خانه شده است، بازی را تهاجمی‌تر آغاز کرد و در دقیقه ۱۰ روی حرکت انفرادی تانی اولوواسِی صاحب موقعیت بسیار خوبی شد، اما ضربه این مهاجم را یاسین بونو، دروازه‌بان مراکش، با واکنشی تماشایی راهی کرنر کرد.

مغربی‌ها در دقیقه ۲۲ با مصدومیت اسماعیل صیباری، ستاره خود در جام جهانی ۲۰۲۶، دچار بدشانسی بزرگی شدند. مهاجم جدید بایرن مونیخ به دلیل مصدومیت جای خود را به صوفیان رحیمی داد.

برخلاف پیش‌بینی‌ها، کانادا در نیمه نخست تیم برتر میدان بود و مالکیت توپ و برتری نسبی را در اختیار داشت، اما در خلق موقعیت‌های خطرناک چندان موفق عمل نکرد تا این نیمه با تساوی بدون گل به پایان برسد.

در دقیقه ۵۰، اشرف حکیمی، کاپیتان تیم ملی مغرب، ضربه ایستگاهی به دست آمده برای تیمش را با ارسالی زمینی به پشت محوطه جریمه کانادا فرستاد تا عزالدین اوناحی با یک شوت زمینی، گل نخست این دیدار را وارد دروازه کانادا کند.

تیم ملی فوتبال کانادا پس از دریافت گل نخست، برای جبران نتیجه بر شدت حملات خود افزود، اما این مغربی‌ها بودند که در دقیقه ۸۲ روی یک ضدحمله سریع به گل دوم رسیدند. براهیم دیاز با حرکتی پا به توپ وارد محوطه جریمه کانادا شد و با یک پاس در عرض، عزالدین اوناحی را در موقعیت گلزنی قرار داد تا هافبک مغرب با یک ضربه دقیق، گل دوم خود و دومین گل تیمش را در این دیدار به ثمر برساند.

در دقایق پایانی، بازیکنان کانادا بر شدت حملات خود اضافه کردند، اما این مغرب بود که باز هم گلزنی کرد. در دقیقه ۸+۹۰ سفیان رحیمی روی یک ضد حمله و با پاس براهیم دیاز تیر خلاص را بر پیکر نیمه جان کانادا شلیک کرد تا مغرب یک صعود مقتدرانه به یک‌چهارم نهایی داشته باشد.

قضاوت این دیدار را مایکل اولیور بر عهده دارد. داور انگلیسی به رضوان حلهال، اشرف حکیمی، عزالدین اوناهی و بلال الخانوس از مغرب و ریچی لاریا، جاناتان دیوید، لوک دفوگرولس و کایل لارین از کانادا کارت زرد نشان داد. نکته مهم ثبت ۶ کارت زرد در نیمه اول و ۲ کارت زرد در نیمه دوم بود.

عز الدین اوناحی به عنوان بهترین بازیکن دیدار مغرب و کانادا انتخاب شد.





تیم ملی فوتبال مغرب در مرحله یک‌چهارم نهایی، از ساعت ۲۳:۳۰ پنجشنبه ۱۸ تیر، به مصاف برنده دیدار فرانسه و پاراگوئه می‌رود.