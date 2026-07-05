سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای از ایجاد ۳ محور جدید برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، این اقدام با هدف ارتقای سطح دسترسی به مسیر‌های منتهی به مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، رفاه حال شهروندان و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در حاشیه برگزاری این مراسم صورت گرفته است.

بر اساس اعلام این سازمان، ناوگان تاکسیرانی در محور‌های زیر به صورت ویژه به شهروندان خدمت‌رسانی خواهد کرد:

محور اول: از بزرگراه حکیم (زیر پل کردستان) تا مصلای امام خمینی (ره)

محور دوم: از پارکینگ چهارباغ مصلی تا مصلای امام خمینی (ره)

محور سوم: از میدان ولیعصر (ضلع شمال) تا ابتدای خیابان مطهری

سازمان تاکسیرانی از تمامی شرکت‌کنندگان در این مراسم درخواست کرد برای تسهیل در تردد و جلوگیری از ازدحام، حتی‌الامکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.