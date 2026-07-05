به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر جلال الرویشان معاون نخست وزیر یمن که برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

معاون نخست وزیر یمن شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای را به رهبر معظم انقلاب، دولت و مردم ایران تسلیت گفت و پیروزی بزرگ و تاریخی ایران در ایستادگی در برابر متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی ‌و همچنین پیروزی ایران در عرصه دیپلماتیک را به ملت ایران تبریک ‌گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان از مواضع شجاعانه و شرافتمندانه دولت و مردم یمن‌ در محکومیت قاطع تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ابراز همبستگی آنها با ملت ایران قدردانی کرد.

عراقچی همچنین بر آمادگی ایران‌ برای استفاده از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک جهت رفع محاصره و اجرای کامل نقشه راه صلح یمن تاکید کرد.