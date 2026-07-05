به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از ساعات اولیه بامداد، اقشار مختلف مردم با حضور در مصلای امام خمینی، خود را برای شرکت در آیین اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید آماده کردند. این مراسم با فضایی آکنده از حزن و اندوه، همراه با ابراز ارادت و وفاداری مردم و مسئولان به آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این آیین، جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری در کنار مردم حضور یافته و با شرکت در مراسم وداع و اقامه نماز، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.

حضور گسترده مردم و مسئولان، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

آیت‌الله جعفر سبحانی بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نماز می‌خواند

مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده شهید والامقامشان، به امامت آیت‌الله سبحانی در مصلی تهران برگزار می‌شود.

نماز بر پیکرها امروز به دلیل اهمیت آن سه بار به ترتیب بر پیکر آقای شهید انقلاب، نماز دوم بر شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح الهدی باقری و شهیده زهرا حدادعادل و نماز سوم بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی نوه ایشان خوانده می‌شود.





نمایی از مصلای تهران پیش از اقامه نماز بر پیکر پاک امام شهید امت



همخوانی سرود ملی و ادای احترام نظامی به پیکر مطهر امام مجاهد شهید، دقایقی پیش از اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران»



عهدنامه مردم با امام مجاهد شهید در مصلی تهران





فرزندان رهبر شهید در صف اقامه نماز بر پیکر پدر

حجج‌اسلام سید مصطفی، سید مسعود و سید میثم خامنه‌ای فرزندان آقای شهید ایران و برادران رهبر انقلاب اسلامی بر پیکر رهبر شهید، نماز اقامه کردند.



ورود پیکرهای مطهر شهدای خانواده امام مجاهد شهید به مصلای امام خمینی(ره) تهران





ایران برای پدر به قامت ایستاد

مردم سراسر کشور ساعت ۸ صبح امروز در مصلای تهران گرد هم آمدند و به امامت آیت‌الله جعفر سبحانی بر پیکر مطهر پدر مهربانشان نماز اقامه کردند.