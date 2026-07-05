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دومین روز آیین وداع با رهبر شهید انقلاب صبح یکشنبه (۱۴ تیر ۱۴۰۵ ) با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از ساعات اولیه بامداد، اقشار مختلف مردم با حضور در مصلای امام خمینی، خود را برای شرکت در آیین اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید آماده کردند. این مراسم با فضایی آکنده از حزن و اندوه، همراه با ابراز ارادت و وفاداری مردم و مسئولان به آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد.
در این آیین، جمعی از مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری در کنار مردم حضور یافته و با شرکت در مراسم وداع و اقامه نماز، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند.
حضور گسترده مردم و مسئولان، جلوهای از وحدت، همدلی و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
آیتالله جعفر سبحانی بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب نماز میخواند
مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده شهید والامقامشان، به امامت آیتالله سبحانی در مصلی تهران برگزار میشود.
نماز بر پیکرها امروز به دلیل اهمیت آن سه بار به ترتیب بر پیکر آقای شهید انقلاب، نماز دوم بر شهیده سیده بشری حسینی خامنهای، شهید مصباح الهدی باقری و شهیده زهرا حدادعادل و نماز سوم بر پیکر زهرا محمدی گلپایگانی نوه ایشان خوانده میشود.
نمایی از مصلای تهران پیش از اقامه نماز بر پیکر پاک امام شهید امت
همخوانی سرود ملی و ادای احترام نظامی به پیکر مطهر امام مجاهد شهید، دقایقی پیش از اقامه نماز بر پیکر «آقای شهید ایران»
عهدنامه مردم با امام مجاهد شهید در مصلی تهران
فرزندان رهبر شهید در صف اقامه نماز بر پیکر پدر
حججاسلام سید مصطفی، سید مسعود و سید میثم خامنهای فرزندان آقای شهید ایران و برادران رهبر انقلاب اسلامی بر پیکر رهبر شهید، نماز اقامه کردند.
ورود پیکرهای مطهر شهدای خانواده امام مجاهد شهید به مصلای امام خمینی(ره) تهران
ایران برای پدر به قامت ایستاد
مردم سراسر کشور ساعت ۸ صبح امروز در مصلای تهران گرد هم آمدند و به امامت آیتالله جعفر سبحانی بر پیکر مطهر پدر مهربانشان نماز اقامه کردند.
حضور شهردار تهران در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید
علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور در مصلای امام خمینی(ره) همراه با اقشار مختلف مردم، در آیین وداع با پیکر مطهر امام مجاهد شهید و اقامه نماز بر پیکر مطهر آقای شهید ایران شرکت کرد.
امیر حاتمی فرمانده ارتش: یقه کسانی که رهبر ما را شهید کردند رها نخواهیم کرد
امیر سرتیپ امیر حاتمی، از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم وداع امام مجاهد شهید گفت: امام عزیز ما راهی را ترسیم کردند که راه عزت، سربلندی، استقلال و افتخار است و همه زمینهها را برای طی این مسیر آماده کردند. ما توفیق داشتیم پشت سر امام عزیزمان حرکت کنیم و انشاءالله از این به بعد پشت سر رهبر و فرمانده عزیزمان حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای با قدرت و قاطعیت و بدون سر سوزنی تردید ادامه خواهیم داد.
وی بیان کرد: کسانی که این جنایت را انجام دادند، باید بدانند، یقه کسانی که رهبر ما را شهید کردند رها نخواهیم کرد و این یک موضوعی قطعی است که پیگیری خواهیم کرد.
سردار قاآنی: امامی که یک عمر مجاهدت و مبارزه خالصانه داشته باید همچنین عاقبت بهخیری داشته باشد
محمد مخبر: قاتلین امام شهید به مرگ طبیعی نخواهند مُرد و نظام انتقام خواهد گرفت
سردار رادان: قول میدهم تا آخرین لحظه جان از مسیر آقای شهید منحرف نشوم
پرچم ۴۰ ساله انقلاب را با افتخار پیش میبریم
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم وداع امام مجاهد شهید گفت: انشاءالله بتوانیم پرچمی را که رهبر شهید بیش از ۴۰ سال در دست داشتند با افتخار به دست بگیریم و پیش ببریم.
وی تأکید کرد: قول میدهیم عزتی را که ایشان برای ملت فراهم کردند، حفظ کنیم و برای فرزند ایشان، رهبر عزیزمان، سربازی کنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور: قول میدهیم به مردم خدمت کنیم، زیرا عشق رهبر شهید ما خدمت به مردم بود
قول بانوان کابینه به آقای شهید...