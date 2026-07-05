تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یک هشتم پایانی جام‌جهانی ۲۰۲۶ برابر پاراگوئه به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های ملی پاراگوئه و فرانسه در چهارچوب مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه در ورزشگاه فیلادلفیا با قضاوت ایگور تانتاشف برگزار شد که این بازی با برتری یک بر صفر خروس‌ها به پایان رسید.

در نیمه نخست، تلاش دو تیم برای باز کردن دروازه‌ها ثمری نداشت و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با آغاز نیمه دوم، فرانسه فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کرد و سرانجام در دقیقه ۷۰، کیلیان امباپه با تبدیل یک ضربه پنالتی، قفل دروازه پاراگوئه را شکست.

شاگردان دشان تا پایان از برتری خود محافظت کردند و با پیروزی یک بر صفر، جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آوردند.

فرانسه اکنون برای رسیدن به نیمه‌نهایی جام جهانی باید با مغرب مصاف بدهد.

فرانسه ۱ - ۰ پاراگوئه

ورزشگاه: فیلادلفیا

داور: ایگور تانتاشف

گلزنان: کیلیان‌ام‌باپه (۷۰) از روی نقطه پنالتی برای فرانسه.

ترکیب فرانسه: مانیان، بارکولا (۶۳ دزیره دوئه)، دمبله، دینیه، کنه، کنده، امباپه، اولیسه، رابیو، سالیبا، اوپامکانو.

ترکیب پاراگوئه: خیل، عمر آلدرته (۵۸ کاناله دومینگوئز)، آلمیرون (۷۱ آوالوس)، آلونسو، کاسرس، کوباس، انسیسو (۶۱ گوستاوو کابایرو)، گالارسا، گومز (۷۱ مائوریسو)، گوستاوو گومز، ولاسکز.