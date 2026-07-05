فعالیت ۵۱ موکب آذربایجان شرقی در اربعین حسینی
رئیس ستاد توسعه بازسازی عتبات عالیات آذربایجان شرقی گفت: در اربعین حسینی امسال ۵۱ موکب استان در کشور عراق به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
داداشزاده در آذرشهر گفت:تاکنون بیش از ١٩٥ طرح در حرمهای مطهر در حال اجرا و برخی هم به اتمام رسیده است و منابع مالی این طرحها بدون استفاده از اعتبارات دولتی و صرفاً از محل نذورات و کمکهای مردمی در راستای توسعه حرمهای مطهر و ارتقای خدمات رسانی به زائران، به ویژه زائران اربعین حسینی، است..
وی ساماندهی و پشتیبانی از موکبهای اربعین، جذب مشارکتهای مردمی برای توسعه عتبات عالیات، راهاندازی مجمع خیرین حرمساز و اجرای طرح وقف شهید سلیمانی برای توسعه حرمهای مطهر را از مهمترین ماموریتهای ستاد برشمرد
داداشزاده با اشاره به خدمات ستاد در حمایت از جبهه مقاومت، از تهیه و توزیع ۴۰۰ هزار پرس غذای گرم برای رزمندگان در جنگتحمیلی سوم خبر داد و بر ضرورت آمادگی ستاد برای همکاری و حمایت از برنامهها و فعالیتهای ستادشهرستان تأکید کرد.
وی افزود: عملکرد و فعالیتهای مواکب استان به صورت بازدیدهای میدانی ارزیابی میشود و در این راستا موکب بقیه الله اعظم آذرشهر رتبه دوم در ارزیابی عملکرد در اربعین سال گذشته را به خود اختصاص داده است.