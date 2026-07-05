وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌های تهران خود را برای اسکان ۴۰۰ هزار نفر آماده کرده‌اند؛ بهترین خدمات از طرف بسیج دانشجویی برای وداع‌کنندگان عرضه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمایی صراف در بازدید از موکب کمیته دانشگاهیان ستاد ملی تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: بهترین خدمات از طرف بسیج دانشجویی برای وداع‌کنندگان ارائه شده است و علت آن تجربه‌ای است که جوانان پای کار بسیج دانشجویی دارند.

وی افزود: خود را برای اسکان حدود ۴۰۰ هزار نفر آماده کرده‌ایم و بیش از ۶۰۰ هزار وعده غذایی و یک میلیون بطری آب آماده کرده‌ایم.

وزیر علوم همچین گفت: خدمات فرهنگی و جهادی نیز در موکب‌های دانشجویی برقرار است.