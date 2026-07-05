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خبرنگاران حس آخرین دیدار و وداع تاریخی مردم با پیکر رهبر شهیدشان را لحظه به لحظه ثبت و روایت میکنند؛ روایتی از همبستگی ملی تا حماسه حضور.
خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، امروز یکشنبه، ۱۴ تیرماه حضور مردمی را روایت میکنند که دومین روز وداعشان با رهبر مجاهد شهید است.
همان مردمی که از چهار ماه پیش حماسه آفریدند تا به این روز برسند، این مردم، این لحظه را غنیمت میشمارند تا با حضورشان، آخرین ادای احترام را به شهیدشان تقدیم کنند؛ وداعی که خود، حماسهای دیگر است.
پایتخت آماده میزبانی از بزرگترین تجمع زائران و بدرقه کنندگان امام شهید است.
دربهای مصلی امروز تا ساعت ۲۰ به روی شرکت کنندگان مراسم باز است.
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