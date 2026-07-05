به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال تونس که در نخستین دیدار خود برابر سوئد شکست سنگینی را پذیرفت، پس از بازی اول صبری لاموشی سرمربی خود را برکنار کرد و هروه رنار را جایگزین او کرد.

رنار در دو دیدار مرحله گروهی هدایت تیم ملی فوتبال تونس را برعهده گرفت، اما نتوانست این تیم را به مرحله بعدی برساند هروه رنار روز شنبه با انتشار یک استوری در فضای مجازی از مسئولیت خود کناره گیری کرد. او در این مورد نوشت:

«صمیمانه از فدراسیون فوتبال تونس تشکر می‌کنم که فرصت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به من داد. برای همگی آرزوی موفقیت دارم. ماجراجویی من در تونس به پایان رسید.»