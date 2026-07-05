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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از توزیع سه هزار و ۵۳۲ تن کود اوره در فصل بهار سال جاری با صدور حواله الکترونیکی میان بهرهبرداران استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، وحید ضیائیان احمدی گفت: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و در راستای تحقق اهداف خودکفایی، این میزان کود اوره بهطور مستقیم از مبادی تولید و مجتمعهای پتروشیمی تأمین و به انبار کارگزاران در تمامی شهرستانهای استان منتقل شده است.
وی با اشاره به استقبال کشاورزان از نهادههای یارانهای، افزود: در بازه زمانی فصل بهار، ۱۰ هزار و ۹۲۴ حواله الکترونیکی کود صادر شده است که این آمار نشاندهنده دسترسی مطلوب بهرهبرداران به نهادههای مورد نیاز در زمان طلایی کاشت و داشت است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و توزیع، موجب شد تا در حساسترین مقاطع زمانی برای رشد محصولات، هیچگونه خللی در روند تأمین نهادهها ایجاد نشود و کشاورزان با اطمینان خاطر، برنامههای کشت خود را اجرایی کنند.
ضیائیان احمدی با تاکید بر استمرار سیاستهای حمایتی این شرکت، افزود: اولویت اصلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تأمین پایدار نهادههای کشاورزی و توسعه زیرساختهای خدماتی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان است که در نهایت به تقویت امنیت غذایی و رونق اقتصادی استان منجر خواهد شد.