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مردم دارالمؤمنین همدان در یکصد و بیست و پنجمین قرار شبانه، بار دیگر با حضوری گسترده، بر تداوم راه ولایت، وحدت ملی و ایستادگی در مسیر مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم با حضور پرشور در میادین و خیابانها، ضمن ابراز دلتنگی و ارادت نسبت به رهبر شهید، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و استمرار مسیر ولایت تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با سردادن شعارهای انقلابی، اعلام کردند که تا آخرین نفس در سنگر دفاع از ایران اسلامی، عزت، استقلال و ارزشهای انقلاب ایستادگی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.