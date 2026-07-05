مردم دارالمؤمنین همدان در یکصد و بیست و پنجمین قرار شبانه، بار دیگر با حضوری گسترده، بر تداوم راه ولایت، وحدت ملی و ایستادگی در مسیر مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردم با حضور پرشور در میادین و خیابان‌ها، ضمن ابراز دلتنگی و ارادت نسبت به رهبر شهید، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و استمرار مسیر ولایت تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سردادن شعار‌های انقلابی، اعلام کردند که تا آخرین نفس در سنگر دفاع از ایران اسلامی، عزت، استقلال و ارزش‌های انقلاب ایستادگی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود دست یابند.