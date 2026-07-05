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سازمان هواشناسی از وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و احتمال تگرگ در برخی استانهای شمالغرب کشور خبر داد و اعلام کرد دریای خزر امروز مواج خواهد بود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، امروز در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی مناطق گرد و خاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیشبینی میشود.
همچنین در ارتفاعات استانهای مازندران، گلستان و سمنان بارشهای پراکنده مورد انتظار است.
بر اساس این گزارش، دوشنبه نیز در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار، رعدوبرق و گاهی وزش باد رخ خواهد داد.
سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد طی پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، بخشهایی از مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیشبینی میشود.
بر پایه این گزارش، دریای خزر امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی احتیاط توصیه میشود.