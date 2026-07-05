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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری مراسم سراسری وداع و بزرگداشت آقای شهید ایران همزمان با آیین بدرقه و وداع، در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، با بیان اینکه بزرگداشت رهبر شهید، پاسداشت مکتب ولایت، مقاومت و عزت اسلامی است، گفت: حضور پرشور و آگاهانه مردم در این مراسم، تجلی وفاداری ملت ایران به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، امام راحل (رضوانالله تعالی علیه)، قائد شهید امت، شهدای گرانقدر و استمرار راه نورانی ولایت است.
حجتالاسلام محسن مشرفی افزود: بیتردید این حضور، پیام اقتدار، صلابت، بصیرت و انسجام ملی را به جهانیان مخابره کرده و نشان خواهد داد که ملت ایران با وجود همه توطئهها و فشارها، استوارتر از گذشته در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از ارزشهای الهی و خونخواهی امام شهیدش ایستاده است.
وی گفت: این آیینهای معنوی و انقلابی، فرصت مغتنمی برای تجلیل از مجاهدتها و خدمات ماندگار رهبر شهید و نیز تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) است و حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این مراسم، نمادی از وحدت ملی و پایبندی به فرهنگ ایثار، شهادت و استمرار جهاد و دفاع مقدس تا فتح قله خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده در استان گفت: همزمان با مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید مسلمین جهان، مراسم سراسری وداع با آقای شهید ایران روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مساجد محوری سراسر استان خراسان جنوبی برگزار میشود.
حجت الاسلام مشرفی افزود: در شهر بیرجند، این مراسم پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد امام حسین (علیهالسلام) برگزار خواهد شد.
وی همچنین افزود: با توجه به مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران در مشهد مقدس در روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ همزمان در مرکز استان مراسم بزرگداشت رهبر شهیدمان برای ارادتمندان و جاماندگان پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد امام حسین (علیهالسلام) با حضور مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از عموم مردم استان خراسان جنوبی دعوت کرد تا با حضور گسترده و باشکوه در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، بار دیگر با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام راحل و قائد شهید قدس الله اسرارهما، شهدای والامقام و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید عهد و میثاق کنند.