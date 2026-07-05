مردم انقلابی و فهیم استان با حضور گسترده خود در اجتماع صد و بیست و ششم، جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و استقامت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم شهیدپرور استان خراسان شمالی با دعوت از عموم شهروندان برای حضور در مراسم، بر حفظ وحدت، همبستگی و تداوم حضور مسئولانه در صحنه تأکید کردند و این حضور را نشانه‌ای از انسجام و همدلی مردم در بزنگاه‌های مهم کشور دانستند.

مردم ولایتمدار شهرستان‌های استان هم در یکصد و بیست و ششمین شب ایستادگی و مقاومت نشان دادند که همچنان بر وحدت به عنوان رمز پیروزی و مقاومت در برابر زیاده خواهی دشمن آمریکایی – صهیونیستی ایستاده‌اند.

در حالیکه این شب‌ها و روز‌ها مصلی امام خمینی (ره) تهران شاهد خیلِ عظیمِ عاشقان و زائران «آقای شهید ایران» است، در اینجا بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی نیز آحادِ مردم یکصد و بیست و ششمین شب از استقامت و مقاومت ایرانیان را با غم فراموش نشده‌ی فقدان پدری مهربان، در قاب دوربین‌ها ثبت کردند.