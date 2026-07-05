به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت تولیدی الیاف با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، فصل جدیدی از همکاری‌های فناورانه و پژوهشی خود را در حوزه الیاف مصنوعی آغاز کردند؛ همکاری‌ای که با خرید و راه‌اندازی دستگاه کامپاندر برای تولید مستربچ در کارگاه ذوب‌ریسی دانشکده، وارد مرحله اجرایی شده است.

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف توسعه همکاری‌های علمی و صنعتی، تفاهم‌نامه‌ای مشترک با این شرکت در حوزه پژوهش‌ها و فناوری‌های مرتبط با الیاف مصنوعی امضا کرد.

در این تفاهم‌نامه که با حضور مدیریت شرکت و رئیس دانشکده مهندسی نساجی به امضا رسید، بر اجرای طرح‌های مشترک فناورانه و پژوهشی در حوزه الیاف مصنوعی و گسترش تعاملات علمی و صنعتی تأکید شد.

در نخستین گام اجرای این تفاهم‌نامه، این شرکت تولید الیاف اقدام به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه کامپاندر برای تولید مستربچ در کارگاه ذوب‌ریسی دانشکده مهندسی نساجی کرده است. مسئولان این همکاری اعلام کردند که این دستگاه، زیرساخت مناسبی برای انجام پژوهش‌های کاربردی، اجرای پروژه‌های فناورانه و توسعه فعالیت‌های آموزشی در زمینه تولید و فرآوری الیاف مصنوعی فراهم می‌کند.

دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی سال‌های گذشته با اجرای پروژه‌های صنعتی، ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی، برگزاری بازدید‌های علمی و فراهم کردن فرصت‌های کارآموزی و کواپ دانشجویان در واحد‌های تولیدی، تلاش کرده است ارتباط دانشگاه و صنعت را تقویت کند. این تفاهم‌نامه نیز برای توسعه این تعاملات و تحقق اهداف دانشگاه نسل چهارم منعقد شده و انتظار می‌رود زمینه تولید دانش‌بنیان، توسعه محصولات فناورانه‌ی حوزه الیاف مصنوعی و پاسخگویی مؤثرتر به نیاز‌های صنعت نساجی کشور را فراهم کند.