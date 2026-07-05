به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، پیام مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ارومیه و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت برگزاری آیین‌های وداع با رهبر شهید انقلاب منتشر شد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مردم شریف، مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار آذربایجان‌غربی

شهادت جانسوز و مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی قائد امت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) و جمعی از اعضای خانواده گرانقدر ایشان، ضایعه‌ای بزرگ، تاریخی و اندوه‌بار برای ملت ایران، جهان اسلام و همه آزادگان جهان است.

فقدان شخصیتی که دهه‌ها با هدایت، تدبیر و استقامت، نقش مؤثری در صیانت از استقلال، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ایفا کرد، زخمی عمیق بر قلب ملت ایران بر جای گذاشته است.

بدرقه پیکر پاک ایشان و خانواده گرانقدرشان تجلی وفاداری یک ملت به ارزش‌هایی است که آن شخصیت برای آنها زیست، مجاهدت کرد و از آنها پاسداری نمود؛ حضور مردم در چنین آیین‌هایی، نمادی از وحدت، همبستگی، قدرشناسی و پایبندی به آرمان‌های دینی و ملی است.

از این‌رو از عموم مردم شریف استان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، دانشگاهیان، نخبگان، جوانان و تمامی اقشار دعوت می‌شود با حضور گسترده، آگاهانه و باشکوه در مراسم بدرقه پیکر مطهر و همچنین آیین‌های بزرگداشت استانی، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید، جلوه‌ای ماندگار از انسجام، عزت، همدلی و ولایتمداری مردم آذربایجان‌غربی را به نمایش بگذارند.

بی‌تردید، مشارکت پرشور مردم در این مراسم، نشان‌دهنده پیوند عمیق ملت با ارزش‌های معنوی، فرهنگ ایثار و وحدت ملی بوده و پیام روشنی از همبستگی و استقامت مردم ایران اسلامی و بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) را به جهانیان مخابره خواهد کرد.

امید است با حضور مسئولانه و شایسته، این آیین به صحنه‌ای باشکوه از تکریم مقام خدمت، ایثار و وفاداری به ارزش‌های متعالی تبدیل شود.

سیدمهدی قریشی

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی