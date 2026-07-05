هم‌زمان با برگزاری مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، پویش مردمی «نامه به رهبر شهید» آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در همین راستا عموم مردم می‌توانند دست‌نوشته‌های خود به رهبر شهید انقلاب را تا تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به صندوق‌های پستی ارسال کرده یا با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور، آن را به صندوق پستی ۸۸۱۱-۱۵۸۷۵ ارسال کنند.

همچنین امکان تحویل نامه به غرفه‌های شرکت ملی پست در مسیر و محل‌های برگزاری مراسم وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید وجود دارد.

لازم به ذکر است دست‌نوشته‌ها در مجموعه‌ای نفیس جمع‌آوری و منتشر خواهد شد.