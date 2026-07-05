اعزام کاروان دانشجویان دختر مازندرانی به مراسم وداع با امام شهید
کاروان دانشجویان دختر مازندرانی برای حضور در مراسم وداع با امام شهید عازم تهران شدند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، همزمان با برگزاری ویژهبرنامههای آئین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رض)، تعدادی از دانشجویان دختر در قالب کاروان دانشگاهیان، از آمل عازم تهران شدند.
سفر کاروان دانشجویان آمل به مدت دو روز به همت ستاد بزرگداشت آئینهای رهبر شهید انقلاب این دانشگاه و در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه خواهد بود
دانشجویان در این سفر، با حضور در آئینهای وداع، سوگواری و بدرقه رهبر شهید انقلاب، با ادای احترام به مقام والای ایشان، در برنامههای عزاداری و بزرگداشت این شخصیت برجسته انقلاب اسلامی شرکت خواهند کرد.
دانشجویان میگویند مراسم وداع با امام شهید، صرفاً یک آیین تشییع نیست، بلکه تجدید بیعتی تاریخی با آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و راه پرافتخار شهداست.