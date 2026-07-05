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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، همزمان با برگزاری ویژه‌برنامه‌های آئین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رض)، تعدادی از دانشجویان دختر در قالب کاروان دانشگاهیان، از آمل عازم تهران شدند.

سفر کاروان دانشجویان آمل به مدت دو روز به همت ستاد بزرگداشت آئین‌های رهبر شهید انقلاب این دانشگاه و در روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه خواهد بود





دانشجویان در این سفر، با حضور در آئین‌های وداع، سوگواری و بدرقه رهبر شهید انقلاب، با ادای احترام به مقام والای ایشان، در برنامه‌های عزاداری و بزرگداشت این شخصیت برجسته انقلاب اسلامی شرکت خواهند کرد.



