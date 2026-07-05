به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رضا حاجی‌پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند اجرای پروژه جاده بالادست، از آغاز عملیات آسفالت این مسیر پس از سال‌ها انتظار خبر داد وگفت: این پروژه اکنون به مرحله آسفالت رسیده و ان‌شاءالله به‌زودی زیر بار ترافیک خواهد رفت.

وی افزود: با بهره‌برداری از این محور، یکی از مهم‌ترین گره‌های ترافیکی منطقه برطرف شده و ترافیک سه‌راهی چلاو به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت که این امر نقش مهمی در تسهیل تردد شهروندان، مسافران و توسعه منطقه خواهد داشت.

حاجی‌پور با اشاره به اعتبارات این پروژه بیان کرد: برای اجرای این طرح، اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی مطرح شده است، اما بر اساس اطلاعات موجود، تاکنون ۵۸ میلیارد تومان پرداخت شده و روند تأمین اعتبار و اجرای پروژه همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در پایان از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران این پروژه قدردانی کرد و گفت: از همه استانداران، فرمانداران، مدیران‌کل، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه شرکت سپاسد و تمامی افرادی که در سال‌های گذشته و حال برای پیگیری، تأمین اعتبار و اجرای این پروژه تلاش کرده‌اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم. امیدوارم با بهره‌برداری کامل از این محور، یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه محقق شده و شاهد کاهش چشمگیر ترافیک در سه‌راهی چلاو باشیم