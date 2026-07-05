فرهنگ و هنر، مؤثرترین ابزار برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است
رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد گفت: بسیاری از ناهنجاریها و چالشهای حوزه خانواده و اجتماع، ریشه در خلأهای فرهنگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
رئیس دادگستری شهرستان عنبرآباد گفت: بسیاری از ناهنجاریها و چالشهای حوزه خانواده و اجتماع، ریشه در خلأهای فرهنگی دارد و با برنامهریزی اصولی و بهرهگیری از ظرفیت هنر میتوان بخش مهمی از این آسیبها را مدیریت و کنترل کرد.
علیرضا سالاری در نشست با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان عنبرآباد که با هدف بررسی چالشهای اجتماعی و تقویت همکاریهای فرهنگی برگزار شد، بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و نهادهای فرهنگی تأکید کرد.
وی افزود: دستگاه قضایی آمادگی کامل دارد تا در کنار مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه برگزاری کارگاههای روانشناسی، مشاورههای تخصصی و برنامههای آموزشی با رویکرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را در مراکز فرهنگی و هنری فراهم کند.
رئیس دادگستری عنبرآباد تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری در حوزه آگاهیبخشی عمومی و تحکیم بنیان خانواده، یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش ورودی پروندهها و ارتقای امنیت اجتماعی است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عنبراباد نیز در ادامه این نشست با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند هنرهای بومی و مذهبی، بر ضرورت پاسداشت و ساماندهی شعرهای آیینی و تعزیه به عنوان سرمایههای معنوی جامعه تأکید کرد و خواستار حمایت حقوقی و فرهنگی از این میراث ارزشمند شد.
حامد عمرانی، اظهار داشت: حفظ و تقویت هنرهای آیینی و مذهبی، علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی، میتواند در ترویج ارزشهای اخلاقی و اجتماعی و کاهش آسیبها نقشآفرین باشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی عنبرآباد نیز با قدردانی از نگاه حمایتی دستگاه قضایی، بر تداوم این تعاملات تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند عمیق میان هنر، روانشناسی و حقوق هستیم تا بتوان از ظرفیت تئاتر و هنرهای نمایشی برای گفتمانسازی پیرامون مسائل اجتماعی و استحکام بنیان خانواده بهره گرفت.
در پایان این نشست، طرفین بر تشکیل کارگروه تخصصی مشترک به منظور اجراییسازی مصوبات، برگزاری دورههای آموزشی و روانشناختی و توسعه برنامههای فرهنگی با محوریت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تأکید کردند.