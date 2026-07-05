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رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از پیشبینی برداشت حدود ۲۰ هزار تن آلبالو از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات در سال جاری و جایگاه نخست کشوری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، محمد رضا اصغری با اشاره به جایگاه متمایز این استان در بخش میوههای هسته دار گفت: آذربایجان غربی با بهرهمندی از شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب، رتبه نخست تولید آلبالو را در کشور دارد.
وی افزود: شهرستانهای خوی، ارومیه، بوکان و مهاباد از مناطق اصلی تولید این محصول در استان هستند و به دلیل تنوع ارقام کشت، کیفیت بالا، رنگ و طعم خاص، آلبالوی این منطقه در کانون توجه مصرفکنندگان و صنایع فرآوری قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: بیش از نیمی از کل آلبالوی تولیدی استان، در شهرستان خوی تولید میشود.
اصغری تأکید کرد: بخش قابل توجهی از آلبالوی تولیدی استان علاوه بر مصرف تازهخوری، برای تولید محصولاتی نظیر مربا، شربت و آبمیوه به کارگاهها و صنایع فرآوری ارسال میشود، بنابراین حمایت و توسعه صنایع تبدیلی میتواند منجر به افزایش چشمگیر ارزش اقتصادی این محصول و بهبود معیشت باغداران استان گردد.