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مردم ولایتمدار شیراز در ۱۲۵ شب از تجمعات مردمی، عشق و ارادت خود را به رهبری نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مردم غیور و ولایتمدار شیراز ، دیشب و در ۱۲۵ امین شب از تجمعات مردمی، عشق و ارادت خود را به رهبری نشان دادند.
ملت بزرگ و قدرشناس ایران اسلامی و شهر شیراز در غم فقدان امام و رهبر فرزانه خود، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدس سره الشریف)، عزادار است و وداع تاریخی با آن بزرگمرد را به فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای والای ایشان و صیانت از دستاوردهای بیبدیل استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تبدیل کرده است.
مردم همیشه در صحنه شیراز با حضور در تجمعات شبانه در میادین و خیابانهای شهرها و روستاها، ضمن عرض ارادت به مقام والای رهبر شهید، با منویات رهبری حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای تجدید پیمان کردند.
آنها حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را وظیفه خود دانستند و بر این امر تاکید کردند.