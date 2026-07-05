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در نقاط مختلف شهر تهران مراکز متعددی برای اسکان زائران پیشبینی شده است تا امکان استقرار و استفاده از خدمات رفاهی برای شرکتکنندگان در مراسم فراهم باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مراکز علاوه بر اسکان، خدماتی نظیر سرویس بهداشتی، حمام، آب و غذای سرد را در اختیار زائران قرار میدهند و امکان مسیریابی و دسترسی به آنها نیز برای تسهیل حضور مردم در نظر گرفته شده است.
در ادامه، فهرست مراکز اسکان زائران به تفکیک پهنههای شهر تهران ارائه میشود:
پهنه شمال
نمایشگاه بینالمللی؛ نشانی: بزرگراه نیایش، خیابان سئول، جاده اختصاصی نمایشگاه؛ ظرفیت: ۲۵ هزار نفر.
پهنه شمال شرق
دانشگاه عباسپور؛ نشانی: حکیمیه، بزرگراه شهید زینالدین، بلوار احسان؛ ظرفیت: ۱،۳۰۰ نفر.
پایانه شرق؛ نشانی: بزرگراه زینالدین شرق، بزرگراه یاسینی شمال؛ ظرفیت: ۷ هزار نفر.
مقبرهالشهدا ولایت؛ نشانی: بزرگراه شهید بابایی، جنب دانشگاه امام حسین (ع)؛ ظرفیت: ۱۲ هزار نفر.
بوستان یاس فاطمی شمالی؛ نشانی: بزرگراه شهید بابایی، بلوار استخر، بوستان جنگلی یاس؛ ظرفیت: ۸ هزار نفر.
بوستان ملت؛ نشانی: بزرگراه هاشمی رفسنجانی، خیابان ولیعصر، بوستان ملت؛ ظرفیت: ۱۰ هزار نفر.
بوستان پلیس؛ نشانی: بزرگراه باقری، خیابان استقلال، خیابان قزوینی؛ ظرفیت: ۴ هزار نفر.
بوستان یاس فاطمی جنوبی؛ نشانی: بزرگراه شهید بابایی شرق، کنارگذر بابایی؛ ظرفیت: ۱۲ هزار نفر.
پهنه شرق
فرهنگسرای اشراق؛ نشانی: فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره؛ ظرفیت: ۱،۵۰۰ نفر.
بوستان سرخهحصار؛ نشانی: بزرگراه یاسینی، خیابان اقاقیا؛ ظرفیت: ۲۴ هزار نفر.
پهنه مرکز
پارک شهر؛ نشانی: محله سنگلج، خیابان بهشت؛ ظرفیت: ۲ هزار نفر.
جنب مجموعه ورزشی توحید؛ نشانی: ستارخان، برق آلستوم، صحرایی، دستبند غربی؛ ظرفیت: ۲ هزار نفر.
حسینیه حضرت فاطمه زهرا (س)؛ نشانی: بزرگراه صیاد شیرازی، پادگان ولیعصر؛ ظرفیت: ۲ هزار نفر.
اراضی عباسآباد؛ نشانی: بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید حقانی؛ ظرفیت: ۵۳ هزار نفر.
پهنه جنوب شرق
پارک بسیج؛ نشانی: بزرگراه بسیج جنوب، بعد از ابوذر دوم؛ ظرفیت: ۵ هزار نفر.
بازار گل؛ نشانی: بلوار نبرد جنوبی، خیابان گلشناس؛ ظرفیت: ۵ هزار نفر.
بوستان خلیج فارس؛ نشانی: بزرگراه امام رضا (ع)، شیرودی، بوعلی غربی؛ ظرفیت: ۱۵ هزار نفر.
فرهنگسرای خاوران؛ نشانی: خاوران، سجادیان، بقایی؛ ظرفیت: ۶ هزار نفر.
پهنه جنوب
فرهنگسرای رازی؛ نشانی: میدان قزوین، خیابان قزوین، جنب شهرداری منطقه ۱۱؛ ظرفیت: ۷۵۰ نفر.
بوستان رازی؛ نشانی: میدان قزوین، خیابان قزوین، احمدیسخا؛ ظرفیت: ۵ هزار نفر.
بوستان آزادگان؛ نشانی: بزرگراه شهید سلامی، بوعلی غربی؛ ظرفیت: ۲۵ هزار نفر.
بهشت زهرا (فاز یک)؛ نشانی: بهشت زهرا (س)؛ ظرفیت: ۱۲ هزار نفر.
بهشت زهرا (فاز دو)؛ نشانی: بهشت زهرا (س)؛ ظرفیت: ۶۰ هزار نفر.
بوستان ولایت (فازهای یک تا سه)؛ نشانی: بزرگراه یارجانی، خیابان چراغی، بوستان ولایت؛ ظرفیت هر فاز: ۲۵ هزار نفر.
میدان مرکزی میوه و ترهبار؛ نشانی: بزرگراه آزادگان، ورودی میدان بار؛ ظرفیت: ۱۰ هزار نفر.
بوستان بعثت؛ نشانی: بزرگراه شهید رئیسی، بخارایی، سمیعی؛ ظرفیت: ۸ هزار نفر.
فرهنگسرای بهمن؛ نشانی: بزرگراه بسیج جنوب، بعد از ابوذر دوم؛ ظرفیت: ۶ هزار نفر.
بوستان شهید کاظمی؛ نشانی: بزرگراه کاظمی، بوستان شهید کاظمی؛ ظرفیت: ۳ هزار و ۵۰۰ نفر.
بوستان جانبازان شهرری؛ نشانی: بزرگراه آزادگان، بلوار رجایی، بلوار رحیمی؛ ظرفیت: ۴ هزار نفر.
ورزشگاه شهید مقدم؛ نشانی: شهرری، بلوار شهید رجایی، بلوار شهرداری؛ ظرفیت: ۵ هزار و ۷۰۰ نفر.
ایوان ری؛ نشانی: شهرری، بزرگراه کریمی، خیابان ابنبابویه، نبیپور؛ ظرفیت: ۲ هزار نفر.
پارکینگ مترو جوانمرد؛ نشانی: شهرری، بلوار دستواره، بعد از میدان مادر؛ ظرفیت: ۳ هزار نفر.
پهنه جنوب غرب
بوستان قائم؛ نشانی: یافتآباد، خیابان معلم؛ ظرفیت: ۲۵ هزار نفر.
باغراه حضرت زهرا (س) فاز یک؛ نشانی: بزرگراه آیتالله سعیدی، بلوار ۴۵ متری زرند؛ ظرفیت: ۳ هزار و ۵۰۰ نفر.
باغراه حضرت زهرا (س) فاز دو؛ نشانی: بزرگراه آیتالله سعیدی، بلوار ۴۵ متری زرند؛ ظرفیت: ۲ هزار نفر.
بوستان شهید باکری؛ نشانی: عبدلآباد، بزرگراه کاظمی، بوستان شهید باکری؛ ظرفیت: ۳ هزار نفر.
پهنه غرب
مجموعه ایرانمال؛ نشانی: بزرگراه شهید خرازی، مجموعه ایرانمال؛ ظرفیت: ۱۰۰ هزار نفر.
بوستان پردیسان؛ نشانی: بزرگراه حکیم، بوستان پردیسان؛ ظرفیت: ۳۵ هزار نفر.
پارک ارم؛ نشانی: آزادراه تهران–کرج، بعد از پل باکری؛ ظرفیت: ۳۰ هزار نفر.
بوستان طبیعت؛ نشانی: بزرگراه لشگری، بلوار کرمانخودرو؛ ظرفیت: ۸ هزار نفر.
بوستان ریما؛ نشانی: بزرگراه لشگری، خیابان ششم، بوستان ریما؛ ظرفیت: ۶ هزار نفر.
چیتگر (فاز غربی)؛ نشانی: بزرگراه فهمیده، بوستان جنگلی چیتگر؛ ظرفیت: ۵ هزار و ۶۰۰ نفر.
چیتگر (فاز شرقی)؛ نشانی: بزرگراه فهمیده، بوستان جنگلی چیتگر؛ ظرفیت: ۴ هزار و ۸۰۰ نفر.
بوستان نهجالبلاغه؛ نشانی: بزرگراه حکیم، بوستان نهجالبلاغه؛ ظرفیت: ۱،۵۰۰ نفر.