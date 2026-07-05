پویش «دستهای کوچک، بدرقه بزرگ» در ساری برگزار شد
همزمان با آیین تشییع رهبر شهید، ادارهکل آموزش و پرورش مازندران با برگزاری پویش «دستهای کوچک، بدرقه بزرگ» در قالب موکب فرهنگی و تربیتی، زمینه مشارکت کودکان و خانوادهها را در این رویداد ملی فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، همزمان با آیین باشکوه تشییع رهبر شهید، ادارهکل آموزش و پرورش مازندران با اجرای پویش «دستهای کوچک، بدرقه بزرگ» در قالب موکب فرهنگی و تربیتی، زمینه حضور و مشارکت کودکان و خانوادهها را در این رویداد ملی با رویکردی متناسب با نیازهای تربیتی و عاطفی کودکان فراهم کرد.
این پویش به ابتکار اداره تعلیم و تربیت کودک ادارهکل آموزش و پرورش مازندران و با مشارکت مؤسسان کودکستانهای ساری برگزار شد و به مدت سه شب میزبان خانوادهها و کودکان بود تا آنان در فضایی متناسب با دنیای کودک، در این آیین ملی حضور یابند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در حاشیه برگزاری این پویش، هدف از اجرای آن را تبدیل یک رویداد ملی به فرصتی برای یادگیری، همدلی و تقویت پیوندهای عاطفی کودکان عنوان کرد و گفت: حضور کودکان در کنار خانوادهها در رویدادهای ملی باید متناسب با نیازهای تربیتی و روانشناختی آنان طراحی و اجرا شود.
فریدون کلبادینژاد افزود: این پویش با بهرهگیری از زبان هنر، بازی و فعالیتهای خلاقانه تلاش کرد کودکان را به شکلی متناسب با دنیای آنان در این مراسم سهیم کند تا تنها تماشاگر نباشند، بلکه از طریق رنگآمیزی، نقاشی، اجرای سرود و بازیهای هدفمند، ارتباطی عاطفی با این رویداد برقرار کنند.
وی با اشاره به استقرار میز خدمت بازیدرمانی و ارائه خدمات مشاورهای در این موکب، اظهار کرد: این خدمات با هدف پاسخگویی به نیازهای تربیتی و عاطفی کودکان در فضای اجتماعی مراسم پیشبینی شد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران استقبال خانوادهها از این برنامه را نشاندهنده ضرورت توجه به نیازهای روانشناختی کودکان در مناسبتهای ملی دانست و تصریح کرد: این پویش میتواند الگویی برای تقویت روحیه مشارکت اجتماعی، همدلی و مسئولیتپذیری در نسل آینده باشد.
رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک آموزش و پرورش مازندران نیز با اشاره به بخشهای مختلف این پویش گفت: کودکان در قالب کارگاههای رنگآمیزی و نقاشی با موضوع همدلی و بدرقه، اجرای سرود، بازیهای هدفمند، میز خدمت بازیدرمانی، خدمات مشاورهای و برنامههای رفاهی و پذیرایی در این موکب حضور یافتند.
خدیجه عباسی هدف از برگزاری این برنامه را تقویت روحیه مشارکت اجتماعی کودکان و فراهم کردن بستری مناسب برای حضور مؤثر آنان در کنار خانوادهها عنوان کرد و افزود: پویش «دستهای کوچک، بدرقه بزرگ» با استقبال گسترده خانوادهها و همکاری مراکز پیشدبستانی ساری به مدت سه شب برگزار شد.