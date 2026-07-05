به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صادق شجاعی گفت: همزمان با آغاز برداشت گندم در بخش‌های سرحد و قوشخانه، مرکز خرید گندم تعاون روستایی شهرستان مستقر در شهر لوجلی از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه فعالیت خود را آغاز کرده و همه امکانات و زیرساخت‌های لازم برای خرید محصول کشاورزان فراهم شده است.

وی با اشاره به شرایط مطلوب سال زراعی جاری افزود: بارندگی‌های مناسب در سال جاری موجب افزایش کیفیت و کمیت تولید گندم شده و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵ هزار تن گندم از کشاورزان منطقه در این مرکز خریداری شود.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان شیروان درباره نرخ خرید تضمینی گندم نیز گفت: میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، اما قیمت نهایی با توجه به کیفیت محصول و میزان افت مفید و غیرمفید محاسبه خواهد شد.

شجاعی با تأکید بر اهمیت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: شبکه تعاون روستایی با بسیج امکانات و نیرو‌های خود، تلاش کرده است فرآیند تحویل محصول با سرعت، دقت و رضایت‌مندی کشاورزان انجام شود.

وی از تجهیز مرکز خرید لوجلی به باسکول ۶۰ تنی و بالابر پدالی خبر داد و افزود: این تجهیزات نقش مؤثری در تسریع عملیات تخلیه، توزین و تحویل گندم داشته و موجب کاهش زمان انتظار کشاورزان خواهد شد.