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رئیس اداره امور عشایر استان یزد، از آغاز عملیات اجرایی طرح تخصیص کدپستی سیار به خانوارهای عشایری به عنوان گامی راهبردی در راستای عدالت ارتباطی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نیکروش در حاشیه بازدید میدانی از کانونهای عشایری شهرستان خاتم که با حضور مدیرکل پست استان و فرماندار این شهرستان انجام شد، اظهار داشت: یکی از دغدغههای اصلی ما در سازمان امور عشایر، تسهیل دسترسی این قشر زحمتکش به خدمات نوین و حذف فرآیندهای پیچیده اداری است. تخصیص کدپستی سیار نه تنها یک زیرساخت پستی، بلکه مجوزی برای شناسایی و هویتبخشی به فعالیتهای اقتصادی عشایر در دورافتادهترین نقاط استان است.
وی با تأکید بر اینکه این طرح، زمینهساز تحولی در چرخه معیشت عشایر خواهد بود، افزود: با اجرای این طرح، موانع موجود در عرضه مستقیم محصولات دامی و صنایعدستی مرتفع شده و عشایر میتوانند بدون حضور واسطهها، تعامل مستقیمتری با بازار مصرف داشته باشند.
رئیس اداره امور عشایر استان یزد ضمن قدردانی از همکاری اداره کل پست استان و فرمانداری خاتم، تصریح کرد: در این بازدید میدانی، فرآیندهای عملیاتی تفاهمنامه مشترک را نهایی کردیم و به دنبال آن هستیم تا با همافزایی دستگاههای اجرایی، این طرح را با سرعت در تمام نقاط عشایری استان پیادهسازی کنیم.
نیکروش در پایان خاطرنشان کرد: ما مصمم هستیم تا با بهرهگیری از ظرفیتهای پستی، عدالت را در خدماترسانی به جامعه عشایری که نقش مؤثری در اقتصاد کشاورزی و تولید دارند، به معنای واقعی کلمه محقق کنیم.