به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع چین اعلام کرد: پکن و مسکو این ماه رزمایش دریایی مشترکی در نزدیکی شهر چینگدائو در چین برگزار خواهند کرد.

این وزارتخانه به زمان دقیق برگزاری این رزمایش مشترک هیچ اشاره ای نکرده است.

وزارت دفاع چین ۶ تیرماه نیز با صدور بیانیه ای از برگزاری گشت راهبردی مشترک بر فراز دریاهای ژاپن و چین شرقی از سوی مسکو و پکن خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع چین با صدور بیانیه ای در این خصوص خبر داد: نیروی هوایی روسیه و چین یازدهمین گشت‌ زنی راهبردی مشترک هوایی خود را بر فراز دریای ژاپن، دریای چین شرقی و بخش غربی اقیانوس آرام انجام دادند.

وزارت دفاع چین در این بیانیه اضافه کرد: این عملیات نشان‌ دهنده تعهد مشترک دو کشور برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ ای است.