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این فقط یک تشییع نیست… سرِ دست گرفتنِ غیرت و آقاییِ یک ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛دیگربار شکوه و جلال یگانه مردی را به نظاره نشستهایم که بیرق جاودانه ایران بر بلندای اندیشه سترگش رخ نموده و بدکنشان بدآیین را به هزیمت کشانده، بزرگمردی از دیار دیرسال خراسان، خاستگاه خورشید رخشان.
سرزمینی اهورایی که از خاک افلاکی ش، عالمان و بزرگان دین و تصوف، سیادتان ملک و تشرع، فردوسیهای سخن، عطارهای عرفان و خیامهای حکمت برخاستهاند و هر برگ از تاریخش، روایتگر مردانی است که جان را نثار سربلندی ایران کردهاند.
ابر مردی که قامت استوارش، لرزه بر دژ اهریمن افکند و قدرت کلامش، نگاه نامهربان انیران را از خاک پارس تازاند. بزرگ مردی که سایه اش، تکیهگاه عزت ایران و اندیشه بلندش، آیینهدار شکوه این سرزمین کهن بود. یگانهای که پرچم جاودانه ایران را نه بر فراز دژها، که بر بلندای خرد، غیرت و آزادگی برافراشت و نام خویش را با تار و پود تاریخ این مرز و بوم درآمیخت.
چه باشکوه است، نامی که دشمن از شنیدنش به هراس افتد و دوست از گفتنش به غرور. چه سترگ است آن همتی که طوفانهای زمان و فتنه را تاب آورد و در میان گردباد حادثه، پرچم میهن را استوار و افراشته نگاه دارد. آنان که در پی خاموش کردن چراغ ایران بودند، بار دیگر دریافتند که این سرزمین، هرگاه فرزندی از جنس ایمان، خرد و دلاوری در آغوش خویش بپرورد، هیچ طوفانی توان درهم شکستن ارادهاش را نخواهد داشت.
تاریخ، مردان بزرگ را نه با سالهای زندگیشان، بلکه با ژرفای اثرشان میشناسد. آنان هرگز نمیمیرند؛ زیرا تا زمانی که نام ایران بر زبانها جاری است، یاد و راهشان نیز در دلها زنده خواهد ماند. جسمشان شاید در خاک آرام گیرد، اما اندیشه، آرمان و غیرتشان در رگهای این سرزمین جاری خواهد ماند و نسلهای آینده از نامشان، درس عزت، شجاعت و سربلندی خواهند آموخت.
ایران، سرزمین فراموشی نیست. این خاک، نام فرزندان وفادار خویش را بر سنگ زمان حک میکند و یاد آنان را، چون گوهری گرانبها، نسل به نسل به امانت میسپارد. مردان بزرگ میروند، اما پرچمی که برافراشتند بر زمین نمیافتد؛ زیرا دستهای دیگری، از همان تبار، آن را بر دوش خواهند گرفت.
آری… ایران تو را از یاد نخواهد برد؛ زیرا نامت با غرور این سرزمین گره خورده است. تا زمانی که البرز استوار ایستاده، تا هنگامی که خراسان، زادگاه خورشید، نفس میکشد، تا وقتی که نام ایران در جهان طنینانداز است، یاد تو نیز در حافظه این ملت جاودانه خواهد ماند.
بزرگمردا، ایران، هرگز تو را از یاد نخواهد برد.
نامت ماندگار، راهت پررهرو، و یادت تا همیشه ی تاریخ در دل ایران جاویدان باد .
آقای ما؛ آفتاب نگاه مهربانت را هرگز از ایران زمین وامگیر و هرگز نمیر.
* مریم شمس
تحریریه خبرگزاری صداوسیمای فارس