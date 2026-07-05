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حضور کودکان و نوجوانان ولایتمدار ایران در مراسم وداع رهبر شهید

در میان خیل عظیم عزاداران مصلی تهران، صحنه‌های تأمل برانگیزی از حضور کودکان و نوجوانان ولایتمدار رقم خورده است؛ آنان که با چشمانی معصوم و دل‌هایی سرشار از عشق، در کنار پدران و مادران خود، آخرین وداع با قائد شهید امت را تجربه میکنند و نسل آینده انقلاب را در سوگ رهبری که همواره بر آینده سازان ایران تأکید داشت، به تصویر میکشند. حضور پرشور نوجوانان انقلابی در آیین وداع با رهبر شهید، پیام روشنی برای آینده ایران اسلامی دارد؛ نسلی که با وجود سن کم، درک عمیقی از جایگاه رهبری و ولایت و وظیفه انقلابی و ملی خود دارند.
عکاس :مهدی اللهیار بیگی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ - ۱۲:۳۱
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برچسب ها: مصلی تهران ، تشییع شهدا
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