\n\n\n\u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0622\u0642\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0634\u0639\u0631\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u060c \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u00ab\u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u00bb\u060c \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0634\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0635\u0644\u06cc \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062a\u0627 \u0634\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f. \u062a\u0628\u0633\u0645 \u0631\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.