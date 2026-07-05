به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حق پرستاری افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی تحت پوشش بهزیستی مازندران با افزایش ۹۰ درصدی به ماهانه ۸ میلیون تومان رسید و مابه‌التفاوت سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز به حساب هزار و ۳۶۷ مددجوی استان واریز شد.

مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: مابه‌التفاوت افزایش حق پرستاری سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ برای هر یک از افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی تحت حمایت

این اداره‌کل، به مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به حساب آنان واریز شده است.

رقیه رحمانی افزود: حق پرستاری این گروه از مددجویان پیش از این ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که با افزایش ۹۰ درصدی، از این پس ماهانه ۸ میلیون تومان به آنان پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه مابه‌التفاوت مربوط به ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد به‌صورت یکجا پرداخت شده است، اظهار کرد: این اقدام با هدف کاهش بخشی از فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های سنگین پرستاری، درمان و توانبخشی افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی انجام شده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران حمایت از افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی را از اولویت‌های این نهاد برشمرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، افزایش حق پرستاری به‌صورت پایدار در دستور کار قرار گرفته و پرداخت ماهانه این کمک‌هزینه با مبلغ جدید ادامه خواهد داشت.

رحمانی ابراز امیدواری کرد این حمایت‌ها بتواند بخشی از دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های دارای افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی را کاهش داده و در ارتقای کیفیت زندگی آنان مؤثر باشد.