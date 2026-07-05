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دومین روز مراسم وداع با آقای شهید ایران، امام سید علی حسینی خامنهای، صبح یکشنبه (۱۴ تیر ۱۴۰۵) با حضور خیل عاشقانِ آن روحِ سفرکرده و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در مصلای امام خمینی تهران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فضای مصلای امام خمینی (ره) تهران که از نخستین ساعات بامداد روز گذشته، رنگ و بوی وداعی تاریخی به خود گرفته است، امروز نیز پذیرای سیل عاشقان و دلدادگان انقلاب اسلامی از اقصی نقاط کشور، با چشمانی اشکبار و دلهایی آکنده از اندوه، در مصلا است که گرد هم آمدهاند تا آخرین بدرقه را با رهبر شهید انقلاب اسلامی به جای آورند.
پرچمهای عزا، نوای قرآن و مرثیه، نظم مثالزدنی جمعیت و آمادگی کامل نیروهای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی، صحنهای باشکوه و ماندگار از همبستگی ملی و قدرشناسی مردم را ، رقم زده است.
همۀ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین تاریخی، از ساماندهی مسیرهای ورود و خروج تا استقرار گسترده نیروهای خدمترسان و امکانات رفاهی و درمانی، فراهم شده تا میلیونها سوگوار بتوانند در امنیت و آرامش، در مراسم وداع با آن شخصیت تاریخساز حضور یابند.
اکنون مصلا، روایتگر حماسهای از عشق، وفاداری و بدرقه مردی است که نامش در حافظه تاریخ ایران و جهان اسلام ماندگار خواهد ماند.