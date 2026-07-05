به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در نشست کارگروه تنظیم بازار استان با گرامیداشت یاد و نام شهدای معزز بویژه رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: این روز‌ها مردم قدرشناس ایران با وجود تهدید‌های دشمنان در آیین وداع و مراسم تشییع رهبر شهید خود، حضوری باشکوه دارند.

ارسلان زارع افزود: دشمنان این مرز و بوم، سال‌هاست چشم به گسستن رشته انسجام این ملت دوخته‌اند؛ غافل از آنکه ملت ایران، در مکتب عاشورا آموخته است که از دل هر مصیبت، حماسه‌ای تازه می‌آفریند و از هر وداع، پیمانی دوباره برای ادامه راه می‌سازد و برای اعتلای کشور خود عزمی راسخ دارند.

وی گفت: اقشار مختلف مردم از جمله، اصناف، بازرگانان و بازاریان استان همچون سایر استان‌های کشور، ضمن شرکت در مراسم، همکاری خوبی برای پشتیبانی در برگزاری مراسم تشییع و ترحیم رهبر شهید داشته‌اند.

استاندار بوشهر بیان کرد: اگر چه بیشتر بازاریان و اصناف، منصف هستند ولیکن تعداد معدودی هم در رعایت انصاف دقت لازم ندارند بنابراین نظارت مستمر بر بازار، باید مورد توجه ناظران باشد.

زارع یادآور شد: هماهنگی بین بخشی برای بهبود وضعیت بازار اهمیت زیادی دارد و دستگاه‌های ذیربط باید هم‌افزایی لازم را داشته باشند.

وی گفت: تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان در استان مورد تاکید است و هر میزان که ظرفیت تولید بالاتر برود، قطعا بر اشتغال جوانان نیز تاثیرگذار و به عنوان مولفه‌ای مهم در تنظیم قیمت‌ها موثر است.