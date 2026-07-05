به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید امت و تنی چند از خانواده آن زعیم بزرگوار تراکم جمعیت در مصلی و فضا‌های پیرامونی به اوج خود رسیده است به‌گونه‌ای که حضور عزاداران در حیاط مصلی به دلیل شلوغی مفرط و نبود فضای خالی، برای بسیاری از حاضران دشوار شده است.

در دقایق قبل و بعد از اقامه نماز، شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در محوطه مصلی بودیم. ازدحام امت داغدار چنان سنگین است که بسیاری از عزاداران و مقتدیان، به رغم اشتیاق فراوان، هنوز موفق به ورود به محوطه حیاط مصلی نشده‌اند و در حاشیه و مسیر‌های منتهی به آن در صف‌های طولانی انتظار می‌کشند.

فضای حیاط با حضور بی‌دریغ مردم لبریز شده و مردم در گوشه و کنار درب‌های ورودی مصلی ایستاده‌اند تا فرصتی شود که بتوانند با امام مهربانی‌های خویش وداع بگویند.

بی نظیرترین مردم از سراسر جهان بر پیکر آقای خود گرد هم آمده‌اند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خلف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند تا با پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.



جمعیتی که برای وداع با پدر امت در سحرگاه یکشنبه در مصلی تهران حضور پیدا کردند