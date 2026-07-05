معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از تدوین برنامه‌های جدید برای رونق صادرات غیرنفتی استان خبر داد و گفت: شناسایی ظرفیت‌های صادراتی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و گسترش ارتباطات تجاری با کشور‌های هدف، در دستور کار استان قرار گرفته است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در نخستین نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در سال ۱۴۰۵ گفت: با وجود محدودیت‌هایی که در ماه‌های گذشته بر روند صادرات و واردات کشور تأثیر گذاشت، فارس همچنان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، صنایع معدنی، سنگ، فولاد و صنایع دانش‌بنیان برخوردار است.

گودرزی افزود: صادرات یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد اقتصادی به شمار می‌رود و افزایش مبادلات تجاری و حضور در بازار‌های بین‌المللی می‌تواند به ارزآوری، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان کمک کند.

وی با اشاره به برگزاری منظم جلسات توسعه صادرات در سال گذشته گفت: نتایج این نشست‌ها در شناسایی بازار‌های هدف و تقویت توان صادراتی استان مؤثر بود، اما شرایط ناشی از تحولات منطقه‌ای و جنگ، بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی شده را با محدودیت مواجه کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: در نخستین نشست سال جاری، ضمن بررسی وضعیت موجود، ظرفیت‌های جدید صادراتی استان و همچنین عوامل پیشران و شتاب‌دهنده این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت تا زمینه افزایش صادرات محصولات تولیدی فارس فراهم شود.

وی یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه را برگزاری نمایشگاه اکسپو فارس دانست و گفت: این رویداد توانست هیئت‌های تجاری متعددی را از کشور‌های مختلف به شیراز جذب کند و بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایجاد شود.

گودرزی از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجدد این نمایشگاه و همچنین تبادل هیئت‌های تجاری با کشور‌های هدف خبر داد و افزود: توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه و بازار‌های جدید از مهم‌ترین راهبرد‌های استان در حوزه تجارت خارجی است.

وی همچنین توسعه پایانه‌های لجستیکی و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین را از دیگر برنامه‌های استان برای تسهیل صادرات عنوان کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صادرات می‌تواند نقش مهمی در افزایش سهم فارس از بازار‌های بین‌المللی داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به حمایت از صادرکنندگان گفت: مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، تسهیل فرآیند‌های اداری و حمایت از صادرکنندگان برتر در دستور کار قرار دارد تا فعالان اقتصادی با انگیزه بیشتری در عرصه صادرات حضور پیدا کنند.

وی تأکید کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز جهش صادرات غیرنفتی و تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان فارس باشد.