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اعضا مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیراف استان بوشهر، در اقدامی نمادین، با برگزاری کارگاه کاردستی و دلنوشته به قائد شهید امت، ارادت و همدلی خود را ابراز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این برنامه که با حضور اعضا کودک و نوجوان و همراهی جمعی از مادران و اعضای شورای خانواده برگزار شد، با هدف پیوند دادن نسل جدید با ارزشهای والای ایثار و شهادت طراحی شده بود.
فضای برنامه با طنین شعرخوانی یکی از اعضا مرکز در وصف امام مجاهد شهید حال و هوای ویژهای به خود گرفت. در بخش هنری، کارگاه ساخت کارتپستال با نماد «کبوتر» برگزار شد؛ طرحی که در ادبیات و هنر ایرانی، نشانی از صلح، ایثار و پرواز به سوی معبود است.
شرکتکنندگان در این کارگاه، پس از تکمیل کارتپستالها، پیامهای وداع، دلنوشتهها و احساسات خالصانه خود را بر روی این آثار هنری ثبت کردند.
اگرچه فاصله جغرافیایی، امکان حضور مستقیم اعضای مرکز سیراف در مراسم تشییع را محدود کرده بود، اما این اقدام نمادین، مشارکت معنوی آنان را در این رویداد ملی محقق ساخت.