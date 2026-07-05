خیمه هنر اصحاب فرهنگ و هنر خراسان رضوی در ایام وداع با رهبر شهید، در عرصه میدان شهدای شهر مشهد برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: جامعه فرهنگ و هنر استان در ایام وداع با رهبر شهید، با برپایی «خیمه هنر» در میدان شهدای مشهد و ایجاد موکب‌های فرهنگی در شهرستان‌های بزرگ، برنامه‌های متنوعی از جمله نمایشگاه‌های هنری، اجرای تعزیه، مستندسازی سینمایی و حضور خبرنگاران بین‌المللی را در دستور کار قرار داده‌اند.

حسین مسگرانی بیان کرد: در ایام تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد، علاوه بر برپایی موکب‌های فرهنگی در مسیر زائران در هفت شهرستان خراسان رضوی نظیر نیشابور، سبزوار، چناران و گناباد تمرکز اصلی برنامه‌ها بر خیمه هنر در مشهد خواهد بود.

خیمه هنر؛ کانون تجلی هنر‌های اصیل و مذهبی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: خیمه هنر که با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد فرهنگی-هنری امام رضا (ع) برپا می‌شود، از ۱۵ تا ۲۰ تیرماه پذیرای زائران خواهد بود.

مسگرانی اظهار کرد: در این خیمه، اعضای انجمن‌های مختلف از جمله خوشنویسان، هنرمندان تجسمی (نگارگری و نقاشی) و دانش‌آموزان هنرستان‌های هنر‌های زیبا، آثار خود را با محوریت شهدا به نمایش می‌گذارند. همچنین اجرای شبانه تعزیه و نوا‌های مذهبی از دیگر برنامه‌های این بخش خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه قرآنی افزود: نمایشگاهی تحت عنوان «رهبر قرآنی» با نمایش منتخبی از فعالیت‌های قرآنی رهبر شهید در محل خیمه هنر برپا خواهد شد و موسسات قرآنی نیز قرائت شبانه قرآن را در این محل اجرا می‌کنند.

به گفته وی، علاوه بر این، در این ایام شب‌های شعر در عرصه میدان شهدا برگزار شده و به شعر آیینی در رثای رهبر شهید اختصاص خواهد یافت. همچنین چاپ ویژه‌نامه‌ای با عنوان رهبر قرآنی شامل نظرات شخصیت‌های برجسته این حوزه در دستور کار قرار دارد.

مستندسازی سینمایی و روایت مردمی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی یکی از بخش‌های مهم این برنامه‌ها را مستندسازی رویداد‌های مربوط به مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: ۱۰۰ نفر از هنرمندان انجمن سینمای جوانان کشور و خراسان رضوی، مسئولیت تهیه مستند‌های مربوط به مراسم تشییع و تدفین را بر عهده گرفته‌اند.

به گفته وی، همچنین انجمن سینمای جوانان تلاش دارد از طریق فراخوان‌های منتشر شده، «روایت مردمی» از مراسم تشییع توسط خود مردم را ضبط و جمع‌آوری کند.

مسگرانی به حضور گسترده رسانه‌ها در مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید در مشهد اشاره و بیان کرد: طبق برآورد اداره کل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حدود ۲۰۰ خبرنگار خارجی در مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید در مشهد حضور خواهند داشت که تعداد دقیق آنان بزودی اعلام می‌شود.