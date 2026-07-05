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ایران برای پدر به قنوت ایستاد

مردم سراسر کشور ساعت ۸ صبح امروز در مصلای تهران گرد هم آمدند و به امامت آیت‌الله جعفر سبحانی بر پیکر مطهر پدر مهربانشان نماز اقامه کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۴- ۰۸:۴۷
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برچسب ها: اقامه نماز ، رهبر انقلاب ، مصلی تهران
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