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عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تهدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را مصداقی بارز از «تروریسم دولتی» دانست و قطع روابط کشورهای اسلامی با این رژیم و ایجاد اجماع جهانی در برابر اقدامات تروریستی آن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین بروجردی، ضمن محکوم کردن شدید تهدید به ترور حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، این اقدام را مصداق بارز تروریسم دولتی از سوی رژیم صهیونیستی دانست و گفت: اگرچه جمهوری اسلامی ایران هرگز این رژیم را به رسمیت نمیشناسد، اما در واقع رژیم صهیونیستی ابزاری دیکتهشده از سوی آمریکا برای پیشبرد اهداف هژمونیک خود در منطقه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و قبول مسئولیت آن از سوی رئیس جمهور آمریکا، افزود: این اقدامات نشان میدهد که دولتهای زورگو چگونه دم از حقوق بشر دم میزنند و با سوء استفاده از قدرت خود دست به ناهنجاریهای همه جانبه میزنند و از سوی دیگر مدعی حقوق بشر علیه کشورهایی هستند که بیشترین توجه را به مسائل حقوق بشری دارند.
بروجردی با انتقاد از سکوت برخی نهادها، خواستار واکنش قاطعی از سوی جامعه جهانی شد و اظهار کرد: این تهدیدها باید در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود و تمامی کشورهای دنیا موظفاند در برابر این تروریسم دولتی موضعگیری کنند. اما بیش از هر چیز، امید ما به امت اسلامی است. متأسفانه برخی کشورهای اسلامی هنوز روابط رسمی خود را با رژیم صهیونیستی حفظ کردهاند؛ در حالی که در برابر تروریستهای شناختهشدهای، چون صهیونیستها، قطع کامل روابط تنها راه درست و اخلاقی است.
نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس با استناد به دیدگاههای راهبردی امام راحل (ره) در مورد ماهیت رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: همانگونه که امام (ره) این رژیم را به «غده سرطانی» تشبیه کردند، باید دانست که درمان این بیماری تنها از طریق مبارزه مستمر و مقاومت سخت است. به فضل الهی، روزی فرا خواهد رسید که این رژیم کودککش از صفحه جغرافیای سیاسی جهان محو شود و پیشبینیهای امام شهیدمان در مورد نابودی این موجودیت غیرقانونی به حقیقت بپیوندد.
وی با ابراز اطمینان کامل از مصونیت رهبری، گفت: به فضل الهی و در پناه امام زمان (عج)، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای از این تهدیدهای پوچ مصون خواهند بود و با قاطعیت هرچه بیشتر، مسیر رهبری و فرماندهی خود در نیروهای مسلح را ادامه خواهند داد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان گفت: ملت بزرگ ایران نیز امروز بیش از هر زمان دیگری، تمامقد در کنار نظام و رهبری ایستادهاند. باید به آمریکا و رژیم صهیونیستی هشدار داد که علیرغم تمامی تهدیدات و توطئهها، هرگز نخواهند توانست اراده ملت ایران و ثبات نظام اسلامی را متزلزل کنند و در نهایت، شکست سخت در انتظار آنهاست.