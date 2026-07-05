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مسئول اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی آذربایجانغربی گفت: هزار میلیارد ریال زکات، سه ماه نخست امسال در استان جمعآوری شده که بخش عمده آن برای حمایت از فقرا، نیازمندان و ارتقای معیشت خانوارهای کمتربرخوردار هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حجتالاسلام جابر شوقی افزود: از این میزان زکات جمع آوری شده، پنج درصد هم به اجرای طرحهای عامالمنفعه اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در مجموع ۱۶۸ میلیارد تومان زکات در آذربایجانغربی جمعآوری شد، تصریح کرد: برنامهریزی شده، امسال میزان زکات جمعآوریشده با رشد حداقل ۵۰ درصدی به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برسد.
مسئول اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی آذربایجانغربی تاکید کرد: تمام مبالغ زکات جمعآوریشده در هر منطقه به طور کامل برای رفع نیازهای محرومان، اجرای طرحهای حمایتی و کمک به خانوارهای نیازمند همان منطقه هزینه میشود و حقالزحمه فعالان این حوزه نیز از محل اعتبارات اجرایی کمیته امداد پرداخت می شود.
حجتالاسلام جابر شوقی زکات را یکی از ظرفیتهای مهم در محرومیتزدایی و تحقق عدالت اجتماعی دانست و گفت: امسال ۴۰۰ روستای هدف در آذربایجانغربی شناسایی شدهاند و در قالب یک برنامه پنجساله، زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیت زکات برای کاهش فقر، توسعه حمایتهای اجتماعی و توانمندسازی اقشار نیازمند فراهم خواهد شد.