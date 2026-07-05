کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری ابتدای صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز با وزش باد و غبار محلی پیش بینی می‌شود.

مه رقیق صبحگاهی و در طول روز وزش باد در سواحل و جزایر خلیج فارس

مه رقیق صبحگاهی و در طول روز وزش باد در سواحل و جزایر خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز صبح شرایط جوی و دریایی آرامی مورد انتظار است و بعدازظهر افزایش باد در مناطق دریایی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر افزایش سرعت باد‌های جنوب غربی در مناطق دریایی سبب تلاطم دریا خواهد شد و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بویژه سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

سی سی پور گفت: این شرایط ناپایدار دریایی بویژه بعدازظهر تا روز چهارشنبه ۱۷ تیر تداوم خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: ۱۶ تا ۱۷ تیر به ویژه بعدازظهر با توجه به وزش باد نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در برخی نقاط شرقی استان افزایش باد گرم و خشک و احتمال وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

سی سی پور افزود: از لحاظ دمایی افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.