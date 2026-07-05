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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری ابتدای صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز با وزش باد و غبار محلی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز صبح شرایط جوی و دریایی آرامی مورد انتظار است و بعدازظهر افزایش باد در مناطق دریایی استان پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر افزایش سرعت بادهای جنوب غربی در مناطق دریایی سبب تلاطم دریا خواهد شد و توصیه میشود تردد شناورها بویژه سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.
سی سی پور گفت: این شرایط ناپایدار دریایی بویژه بعدازظهر تا روز چهارشنبه ۱۷ تیر تداوم خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: ۱۶ تا ۱۷ تیر به ویژه بعدازظهر با توجه به وزش باد نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در برخی نقاط شرقی استان افزایش باد گرم و خشک و احتمال وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.
سی سی پور افزود: از لحاظ دمایی افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.