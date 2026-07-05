اعزام بیش از ۷۰۰ زائر میبدی به مراسم تشییع قائد شهید امت به تهران

اعزام بیش از ۷۰۰ زائر میبدی به مراسم تشییع قائد شهید امت به تهران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار ویژه میبد در حاشیه بدرقه زائرین قائد شهید امت به تهران گفت: با تشکیل ستاد تسهیل درفرمانداری ویژه میبد، هم اکنون بیش از ۷۰۰ نفر درحال عزیمت به تهران برای شرکت در مراسم تشییع قائد شهید امت هستند.



طباطبائی افزود: این عزاداران در قالب ۱۴ دستگاه اتوبوس و ۸۵ خودرو شخصی راهی تهران هستند.



وی با بیان اینکه در این مدت، ۴ موکب جهت ارائه خدمت به زائرین و دو باب مدرسه و تکیه برای اسکان آنها در مسیر میبد – تهران تدارک دیده شده است گفت: درمراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان درمشهد نیز دو باب مدرسه به همت بسیج سازندگی و خیرین تجهیز شده است که تجهیزات آن امشب با سه دستگاه تریلر راهی مشهد مقدس است.