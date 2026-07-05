قطع ۱۰ ساعته گاز در شهر پاتاوه و ۸ روستای شهرستان دنا برای توسعه شبکه
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع ۱۰ ساعته جریان گاز شهر پاتاوه و هشت روستای شهرستان دنا در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه به منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمید طالبی از قطع موقت جریان گاز در بخشی از شهرستان دنا خبر داد و گفت: به منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز شهر پاتاوه و تعدادی از روستاهای این شهرستان به صورت موقت قطع خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس، گاز شهر پاتاوه و روستاهای ده شیخ، حمیدآباد، چمعربی، احمدغریب، بادنگان، کره، پیآبزار و سمرون در شهرستان دنا، روز سهشنبه مورخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام میشود، از شهروندان خواست ضمن همکاری با عوامل اجرایی، نسبت به بستن شیر اصلی گاز در زمان قطع جریان اقدام کرده و پس از وصل مجدد، از ایمنی وسایل گازسوز خود اطمینان حاصل کنند.
طالبی با عذرخواهی از مشترکان بابت این وقفه موقت، تأکید کرد: اجرای این عملیات در راستای توسعه زیرساختهای گازرسانی و ارتقای کیفیت و پایداری خدمات به مشترکان انجام میشود.