فرمانده انتظامی دشتستان از دستگیری اعضای باند ۴ نفره سرقت مسلحانه طلاجات در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: سارقان در عملیات‌های جداگانه و غافلگیرانه به دام افتادند و طلاجات مسروقه و سلاح گرم کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ روان‌بخش اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات توسط افراد مسلح در یکی از روستا‌های دشتستان در اوایل تیر، کارآگاهان پلیس بلافاصله با حضور در صحنه سرقت، اقدامات سرنخ‌یابی و اطلاعاتی را آغاز کردند.

وی افزود: مأموران در کمترین زمان ممکن موفق به شناسایی باند ۴ نفره سارقان مسلح شدند و در عملیات‌های جداگانه و ضربتی، هر چهار متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ روان‌بخش بیان کرد: در بازرسی‌های انجام شده، طلاجات مسروقه و همچنین سلاح بکار رفته در سرقت از متهمین کشف شد. سارقان در تحقیقات فنی به جرم خود اعتراف صریح کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان تاکید کرد: متهمین پس از بازآفرینی صحنه سرقت، با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.