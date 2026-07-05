دروازه‌بان تیم ملی پاراگوئه با وجود شکست تیمش برابر فرانسه، به دلیل عملکرد درخشان و مهار‌های متعدد، عنوان بهترین بازیکن این دیدار را از آن خود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اورلاندو خیل، دروازه‌بان تیم ملی پاراگوئه، پس از نمایش قابل توجه مقابل فرانسه، به عنوان بهترین بازیکن دیدار دو تیم در مرحله یک‌هشتم پایانی جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شد.

خیل در طول مسابقه با واکنش‌های متعدد مانع از باز شدن چندباره دروازه پاراگوئه شد و نقش پررنگی در نزدیک ماندن نتیجه ایفا کرد.

با این حال، تیمش در نهایت با نتیجه یک بر صفر برابر فرانسه شکست خورد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.