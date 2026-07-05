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رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز از برگزاری چهلوهشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در این شهرستان با حضور ۲۲۵ شرکتکننده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع گفت: در بخش آوایی این مسابقات، ۱۲۵ نفر از خواهران و برادران حضور دارند که از این تعداد، ۷۵ نفر خواهر در رشتههای حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۵ جزء، قرائت و ترتیل در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال به رقابت پرداختند. همچنین ۵۰ نفر از برادران نیز در رشتههای حفظ، قرائت و ترتیل شرکت کردند.
وی افزود: در بخش معارف نیز ۱۰۰ نفر در رشتههای نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه، معارف قرآن کریم و ترجمه عمومی قرآن به رقابت میپردازند که ۸۰ نفر از آنان خواهر و ۲۰ نفر برادر هستند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مهریز با اشاره به برگزاری مسابقات بخش خواهران، اظهار داشت: رقابتهای خواهران برگزار شده و مسابقات بخش برادران نیز هفته آینده برگزار خواهد شد.