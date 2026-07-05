هفت مرکز نیکوکاری شهرستان کاشان برای خدمت رسانی به زائران و شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید مستقر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشان گفت: این مراکز از امروز تا ۱۹ تیرماه با ارائه خدمات اسکان، پذیرایی و تغذیه، آماده میزبانی از عزاداران هستند.

محسن حمیدی افزود: چهار مرکز در محدوده شهر کاشان مستقرند و سه مرکز دیگر نیز در مسیر‌های تردد زائران راه‌اندازی شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشان با تاکید بر نقش خیران و نیکوکاران در این اقدام، تصریح کرد: مشارکت مردمی و حضور داوطلبانه در این مراکز، نشان دهنده همبستگی اجتماعی و ارادت عمیق مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید است.