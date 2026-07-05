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در راستای تعامل سازنده میان صنعت و نظام سلامت و با هدف ارتقای زیرساختهای درمانی شهرستان دیر، نشست مشترک میان سرپرست بیمارستان ۵۶ تختخوابی امام هادی (ع) شهرستان دیر و مدیریت پالایشگاه فاز ۱۱ مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این نشست سرپرست بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر ضمن قدردانی از نگاه مسئولانه مدیران پالایشگاه فاز ۱۱ مجتمع گاز پارس جنوبی، بیان کرد: حمایت از مراکز درمانی، سرمایهگذاری مستقیم بر سلامت جامعه و تضمین آینده منطقه است.
احمد آخوندی با اشاره به نیاز مبرم بیمارستان به تجهیز بخش مراقبتهای ویژه قلب افزود: راهاندازی این بخش میتواند با کاهش نیاز به اعزام بیماران به مراکز استان، سرعت ارائه خدمات و نرخ نجات جان بیماران را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
وی با تأکید بر نقش محیط در درمان، اشاره کرد و افزود: افزایش سرانه فضای سبز علاوه بر زیبایی، موجب کاهش اضطراب بیماران و بهبود کیفیت محیط کار کارکنان میشود.
مدیران پالایشگاه فاز ۱۱ مجتمع گاز پارس جنوبی نیز ضمن اعلام آمادگی کامل برای بررسی زمینههای جدید همکاری، از جمله حمایت از راهاندازی بخش CCU و تکمیل سایر تجهیزات پزشکی، بر تداوم این تعاملات در چارچوب برنامههای مسئولیت اجتماعی تأکید کردند
در ادامه این نشست، در اقدامی حمایتی، یک دستگاه الکتروشوک از سوی پالایشگاه فاز ۱۱ به بیمارستان اهدا شد، این دستگاه پزشکی نقش کلیدی در خدمات احیای قلبی، ریوی و مدیریت فوریتهای پزشکی بیمارستان ایفا خواهد کرد.
همچنین در این نشست، طرح توسعه فضای سبز بیمارستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.